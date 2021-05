BBB 21 gerou mais de 1,1 bilhão de interações com participantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o fim do BBB 21 (Globo), é hora de fazer um balanço da atração nas redes sociais. Números obtidos com exclusividade pela reportagem mostram que o reality show também fez a alegria das plataformas digitais, pautando as conversas entre os usuários desde sua estreia.

No Instagram, as publicações feitas pelos 20 participantes geraram mais de 1,1 bilhão de interações. A campeã da temporada, Juliette Freire, também foi quem mais cresceu na plataforma. Foram impressionantes 17.700% desde a estreia do programa.

No momento, ela tem 27 milhões de seguidores. No pódio de participantes que mais cresceram, ela é seguida por Gilberto, o Gil do Vigor, atualmente com 12 milhões de seguidores, e por Lucas Penteado, que tem 10 milhões até o momento.

Este último, aliás, foi o que conseguiu atrair mais seguidores em um único dia. Em 7 de fevereiro, quando pediu para sair da "casa mais vigiada do país", ele ganhou 3,6 milhões de seguidores em seu perfil.

Na função Reels, a plataforma destacou alguns dos conteúdos que fizeram mais sucesso. Entre eles, estão as dublagens da briga de Gil e Pocah feita por Beto Martine e as paródias feitas pelo ator Silvero Pereira, que se fantasiou como os participantes.

Algumas das falas dos participantes também viraram música, com remixes feitos com a fala de Gil sobre Karol Conká. Já Dennis DJ criou um áudio pedindo a permanência de Juliette e recriou a voz do big fone com alguns recados para os moradores da casa. Também chamou a atenção o vídeo de Glória Pires explicando que não era mãe de Fiuk.

Os desafios de maquiagem também foram contemplados, com destaque para Luciene Kiessi, que se transformou no Rafael Portugal, e Letícia Gomes, que virou Juliette.