BBB 21: Cleo diz não ver sentimento recíproco de Arthur para Carla: 'Mexe comigo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Cleo, 38, comentou em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes (Globo) que se solidariza com Carla Diaz pelo modo como ela vem sofrendo no amor no BBB 21.

Apesar de reforçar que a atriz não tem uma relação no jogo muito interessante com Fiuk, seu irmão, Cleo disse que o jeito como Arthur lida com Carla mexe com ela.

"Eu estava torcendo para que ela tivesse acesso às falas do Arthur que não privilegiavam muito ela [no Quarto Secreto]. Eu tive a impressão que ela estava muito inteira para ele e esperava uma reciprocidade que não tinha. Ver uma mulher passando por isso mexe comigo", opinou.

No reality, Arthur já chegou a criticar algumas vezes a namorada e ambos ficaram estremecidos durante boa parte do jogo. Até mesmo na hora em que o crossfiteiro poderia ter imunizado a amada ele optou por ajudar Projota.

"Eu achei que não só ela escolheu um momento de não muita sorte para pegar as coisas que ele estava falando, mas acho que ele estava muito ligeiro com as coisas que ele falou", defendeu a artista. "Eu queria que ela tivesse sacado algumas coisas a mais do Arthur", completou.