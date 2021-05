BBB 21: Cleo declara torcida por Gil no Paredão e defende Fiuk de ataques

Fiuk garantiu vaga na final do BBB 21, após Gil desistir da prova de resistência, que foi finalizada nesta sexta-feira (30), após 11 horas de disputa. Além da presença na final, o cantor ganhou uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, com direito a acompanhante e R$ 24 mil para gastar na cidade.

"Ah galera, tenha dó, hein?! Vamos parar de gracinha que eu nem tenho tempo pra isso, estou aqui escolhendo meu look pra ver meu irmão na final do BBB", concluiu a atriz.

"Sobre meu irmão, acho muito louco tudo que a galera tem falado por aí. O menino foi e voltou de vários paredões. Ficou a madrugada toda agarrado em um batom girando naquele carrossel, e a galera se acha no direito de dizer que ele não mereceu estar na final?", questionou Cleo, finalizando com ironia.

"Como fã do programa, Gil serviu tudo o que a gente ama assistir em um BBB. Amo muito esses quatro, mas meu sonho de garota nesse momento é ver nosso #giuk finalista", disse a atriz, usando a hashtag que exalta a parceria entre Gil e Fiuk. Ela aproveitou para defender o cantor das críticas daqueles que não queriam vê-lo como um dos finalistas do BBB.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gil ganhou uma torcedora de peso para o paredão que disputa com Camilla e Juliette no BBB 21. Cleo, 38, usou o Twitter para apoiar a permanência do pernambucano no jogo. Segundo a atriz e cantora, a torcida dela não é só por ele ter acolhido seu irmão, Fiuk, no jogo, mas porque o doutorando "serviu tudo o que a gente ama assistir em um BBB".

