Barulho assusta brothers durante Prova do Líder; áudio é cortado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo), com exceção de Eliezer que foi vetado por Pedro Scooby, estão participando da Prova do Líder de Resistência. No entanto, um barulho na estrutura montada para o jogo acabou assustando os brothers, que alertaram à produção sobre o ruído.

O som surgiu depois de 4 horas de prova. Gustavo foi o primeiro a ouvir o barulho, o brother comentou: "Tá f*da esse barulho aí, hein, Scooby? Tá em cima de você?".

Scooby, então, comentou: "Acho que sim. Muito irritante". Outros participantes gritaram: "Vai cair!".

No momento de preocupação dos integrantes, o áudio do Pay-Per-View do reality foi imediatamente cortado. Na sequência, foi restabelecido, já sem o ruído e com a música do patrocinador da prova.