Barney é repaginado e ganha críticas nas redes sociais

O destaque é uma nova série animada, com previsão de lançamento em 2024. "Criada para crianças em idade pré-escolar, a série apresentará o onipresente dinossauro roxo e seus amigos, apresentando a novos públicos o mundo de Barney por meio de músicas, aventuras centradas no amor, na comunidade e no encorajamento", diz um trecho do comunicado.

No comunicado, a Mattel informou que a revitalização de Barney abrangerá televisão, filmes e conteúdo do YouTube, bem como música e uma gama completa de produtos infantis, incluindo brinquedos, livros, e roupas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.