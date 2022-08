Barbie Ferreira deixa elenco de 'Euphoria' após duas temporadas

A atriz não informou o motivo de sua saída do elenco, mas quando a segunda temporada de "Euphoria" estreou, em janeiro, o site "The Daily Beast" publicou um texto informando que ela teria se desentendido com o criador e roteirista da série, Sam Levinson, que teria cortado várias cenas de Kat. A confusão teria começado por Barbie não concordar com os rumos de sua personagem.

