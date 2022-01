Bárbara Heck, sétimo nome no BBB 22, já ficou em silêncio por 21 dias e diz ser julgada por aparência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sétimo nome confirmado no Big Brother Brasil 22 é a gaúcha Bárbara, 29, de Novo Hamburgo. Formada em relações públicas, ela atua como modelo e influenciadora digital e se divide entre São Paulo e sua cidade natal. Bárbara diz que por causa da sua aparência as pessoas a julgam como "patricinha". "O estereótipo me fez querer estudar para as pessoas não terem o que falar de mim", afirma. A modelo já ficou em um retiro de silêncio por 21 dias. Ela diz que começou a trabalhar aos 16 anos para não precisar pedir dinheiro aos pais. No BBB, promete muita animação, embora afirme gostar de dormir. Diz também ser uma pessoa empática e de fácil convivência, desde que não pisem no seu calo. E confessa que é bagunceira e não gosta de fazer tarefas domésticas. Bárbara tem algumas restrições alimentares o que, segundo ela, pode incomodar outros participantes. Afirma ainda que é chorona e explosiva. "Para colar comigo tem que se faca na bota, pé no chão, tem que ser meu aliado até o fim", diz.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.