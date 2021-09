Bárbara Evans revela que está grávida de gêmeos

"Estamos fazendo fertilização in vitro, porque tenho endometriose e fiz uma cirurgia no ovário." Em 2020, a modelo passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário.

"Uma felicidade, gente. São dois embriões separados em dois sacos gestacionais. Estamos muito felizes, os dois estão do mesmo tamanho, e os dois corações estão batendo forte, forte, forte. Só que o saco gestacional de um está maior do que o outro", disse ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar que está grávida, Bárbara Evans, 30, revelou neste sábado (4) que espera gêmeos. Em vídeo publicado no Instagram, ela afirmou que ao fazer o segundo ultrassom descobriu que os dois embriões implantados no processo de fertilização evoluíram.

