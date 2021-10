Bárbara Evans anuncia que será mãe de uma menina em chá revelação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Bárbara Evans, 30, compartilhou na noite deste sábado (30) no Instagram um vídeo do momento em que ela e o marido, Gustavo Theodoro, descobrem que serão pais de uma menina. A bebê vai se chamar Ayla.

A modelo, que completou três meses de gravidez em outubro, preparou uma queima de fogos com a cor do sexo do bebê. Ela e o marido se abraçaram quando o céu foi tomado pela cor rosa.

O casal estava acompanhado de amigos e familiares, entre eles, a mãe de Bárbara, Monique Evans. Ela apareceu em outro vídeo publicado no stories brincando com a filha dizendo que achava que era netinho.

Bárbara estava grávida de gêmeos, mas perdeu um dos filhos que esperava, em setembro. Ela havia anunciado que esperava gêmeos após ter sucesso com uma fertilização in vitro realizada.

"Estou sorrindo, mas as notícias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais", disse na época a modelo.

"Estou calma e em paz. Deus sabe o que é melhor para gente. Estou bem. Fiz o que eu podia fazer", emendou. Segundo ela, foi melhor isso ter acontecido ainda no início da gestação para que não houvesse complicações ao outro bebê.

"Pensei na hipótese de ele continuar vivo e faltando algumas semanas ele parar de bater [o coração] e ter que fazer o parto dos dois prematuro. Agora o corpo vai absorver."

A revelação de que ela estava grávida aconteceu no início de setembro. Evans vinha compartilhando com seus seguidores na rede social o processo de fertilização pelo qual vinha passando. A modelo já tinha dito que ela e o marido não poderiam ter filhos de forma natural.

"Estamos fazendo fertilização in vitro, porque tenho endometriose e fiz uma cirurgia no ovário." Em 2020, a modelo passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário.

Ao descobrir, em frente à câmera do celular, que estava grávida, Evans chorou muito. "Não acredito, meu Deus, deu certo. Não acredito", afirmou.