Bárbara Evans anuncia que está grávida do seu primeiro filho após fertilização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Bárbara Evans, 30, anunciou nesta sexta (3) que está grávida do seu primeiro filho. Em vídeo publicado no seu Instagram, a modelo mostra desde o momento em que espera ficar pronto o resultado do teste até a hora em que conta para o marido, Gustavo Theodoro, a novidade.

Evans vinha compartilhando com de seguidores na rede social o processo de fertilização pelo qual vinha passando. A modelo já tinha dito que ela e o marido não poderiam ter filhos de forma natural.

"Estamos fazendo fertilização in vitro, porque tenho endometriose e fiz uma cirurgia no ovário." Em 2020, a modelo passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário.

Ao descobrir, em frente à câmera do celular que estava grávida, Evans chorou muito. "Não acredito meu Deus, deu certo. Não acredito", afirmou.

Para contar ao marido, ela colocou o teste embaixo do guardanapo no lugar da mesa que Theodoro costuma se sentar para fazer as refeições. "Barbrinha. Meu Deus do céu, eu não esperava", afirmou ele.