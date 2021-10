Bárbara Colen, de 'Bacurau', diz que atuar em novela trouxe 'lugar de segurança'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tomada pela curiosidade e uma "ansiedade boa", a atriz Bárbara Colen, 35, conta os dias para sua estreia na novela inédita "Quanto Mais Vida Melhor" (Globo), que chega ao horário das 19h em 22 de novembro. A obra vai ao ar já gravada, e a artista não esconde a animação para ver sua personagem sendo apresentada ao público.

"Minha primeira novela já foi em uma condição bem diferente", pontua Colen sobre a obra fechada. Na trama, ela dá vida a Rose, uma ex-modelo casada com um dos melhores cirurgiões do Brasil. A atriz afirma que o papel difere de outros que fez, e que isso foi um ponto interessante já que ela pôde aprender mais sobre o mundo da moda.

"Tive que ir aprendendo. Sou muito mais simples, sou vaidosa, mas nem tanto", explica, em entrevista à Folha de S.Paulo. "A Rose me trouxe a possibilidade de abrir essa janela. Quando chegamos perto, o mundo da moda é muito fascinante", completa a artista sobre a personagem escrita por Mauro Wilson.

Não apenas a personagem que trouxe novidades para a carreira de Colen. Esta é a primeira vez que ela trabalha com atuação na televisão, após sucessos no cinema como os filmes premiados "Bacurau" (2019) e "Aquarius" (2016). Ela afirma que sentiu muitas diferenças, além do tempo de gravação e ritmo das filmagens.

"A questão do ritmo de trabalho é um clássico, todo mundo fala", começa, "mas no cinema recebemos o roteiro e já temos o início, meio e fim traçados, nas séries também. Na novela não, está em aberto", pontua. A artista explica que o rumo das personagens pode mudar e até mesmo a construção do papel passa por novas construções ao longo do processo de produção.

"Esse ano foi uma universidade de 10 anos, condensada em um ano só", completa. Ela afirma que a experiência de atuar em uma novela foi enriquecedora para sua carreira como atriz, para entender ser necessária uma maior disposição e dinamicidade. "A novela me trouxe um lugar de segurança como atriz bem importante."

Além da novidade da estreia e diferenças entre cinema e televisão, a artista celebra a possibilidade de ter contracenado com um elenco de peso, com grandes nomes como Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Valentina Herszage, Vladimir Brichta, Carolina Dieckmann e Marcos Caruso.

A atriz que também esteve em séries como "Onde Está Meu Coração" e "Hit Parade", ambas disponíveis no Globoplay, reforça que sentiu sua carreira decolar após se entregar totalmente à profissão. "A minha jornada como ser humano se justifica muito na minha profissão. Eu sinto que enquanto você não está completamente imerso, as coisas não acontecem."

Para ela, decidir seguir a carreira de ator é como um salto no abismo, que exige uma entrega absoluta para poder trazer recompensas. "Esse meu salto no abismo foi muito bem recompensado", completa, "me sinto plena, é como se eu estivesse em um momento de muita plenitude da minha vida".

Colen diz que com o fim das gravações da novela pretende "comprar uma bicicleta para mim, é a minha meta". Ela afirma que sempre gostou de hobbies simples, como ler. "Eu era uma pequena leitora", relembra. Agora, para os próximos meses, ela afirma: "Quero ir para uma praia, ficar lendo e andar de bicicleta".