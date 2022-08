Banda Tuyo fará show com Emicida em festival em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Tuyo subirá ao palco para uma participação especial no show do rapper Emicida com Fióti, Drik Barbosa e Rael no Festival Novabrasil.

Os artistas se apresentam no primeiro dia do evento, que irá ocorrer entre 15 e 16 de outubro, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Formada por Lio, Lay e Machado, a banda Tuyo tem uma sonoridade que mescla beats com toques acústicos. O trio já foi indicado ao Grammy Latino pelo álbum "Chegamos Sozinhos em Casa Vol. 1".

Eles têm dois trabalhos com Drik Barbosa e Fióti, artistas da Lab Fantasma.

Compõem ainda o lineup do primeiro dia do festival os cantores Gal Costa, Jorge Aragão, Zeca Baleiro com Juliana Linhares e Vinícius Cantuária, e Baby do Brasil com Pepeu Gomes.

Já no dia seguinte estão entre as atrações confirmadas Elba Ramalho, Nando Reis e Vanessa da Mata.