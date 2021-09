Banda Blackpink passa Justin Bieber em número de seguidores no YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de K-pop Blackpink agora tem o canal no Youtube musical mais seguido do mundo. Com 65,5 milhões se fãs, passou à frente do canal do astro Justin Bieber com 65,1 milhões.

O canal foi criado em junho de 2016 e desde setembro de 2020 tinha o posto de segundo lugar nesse ranking.

"Nós não podemos acreditar. É uma conquista. Queremos dividir essa honra com nossos fãs ao redor do mundo que nos amam e nos apoiam", disse o grupo em comunicado publicado pelo Soompi.

Integrante da banda, Rose, 24, disse que seu primeiro disco solo lhe deu a oportunidade de lembrar de onde veio. A cantora de K-pop contou que o novo trabalho serviu como um lembrete do que a motiva como artista.

A Blackpink se tornou um fenômeno global desde que lançou seu álbum de estreia na Coreia do Sul em 2016. Rose, que é a vocalista principal do grupo, lançou o álbum "R" em março.

A cantora conversou com a imprensa de modo virtual para divulgar o trabalho. Segundo ela, a faixa principal do álbum, "On The Ground", cativou-a por ecoar sua carreira, do início como estagiária ao estrelato do quarteto.

"A canção conquistou meu coração porque combina com a minha vida", disse Rose. A letra diz, entre outros versos: "Trabalhei minha vida toda só para ir alto, só para perceber que tudo que preciso está no chão."

"Eu corria atrás de meu sonho desde meus dias de estagiária, mas às vezes questionava qual era minha motivação", lembrou a cantora. "A letra me reflete bem."

Em agosto de 2020, o grupo feminino de K-pop e a cantora Selena Gomez lançaram seu aguardado novo single, "Ice Cream". Envolto em tons de rosa e outros tons pastéis, o videoclipe abre com Selena em uma roupa listrada de vermelho e branco e chapéu de marinheiro no banco do motorista de uma van de sorvete.