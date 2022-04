Baile da Vogue: 'Capotei na noite passada', diz Sabrina Sato sobre cansaço

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sabrina Sato voltou ao samba uma semana depois de conseguir a proeza de desfilar, no mesmo dia e com poucas horas de intervalo, como rainha de bateria nos carnavais do Rio e de São Paulo. A apresentadora retomou o fôlego e foi uma das estrelas do Baile da Vogue, nesta sexta-feira (29), no Copacabana Palace.

"Não está fácil, mas eu tiro de letra, amo isso aqui", disse a apresentadora ao F5, pouco depois de se apresentar à frente da bateria da Vila Isabel para o seleto público do Copacabana Palace.

Era sua segunda aparição para os convidados naquela noite, e desta vez, apesar de a escola ter como cores predominantes o azul e branco, ela e o ritmistas usavam roupas vermelhas em alusão à marca de gin que patrocinava a noite.

"Vem, meu amorzinho", chamou o marido Duda Nagle ao final da apresentação, a levando para uma entrada lateral, onde encontraria pessoalmente o presidente da empresa. Na agenda de Sabrina, há espaço para as gravações para a TV ("Foram quatro dias seguidos esta semana"), para o business intenso e para botar em prática o prazer de sambar e desfilar à frente dos ritmistas. Ela, no entanto, não esconde: está cansada, sim.

"Eu capotei na noite passada, né, amor?", conta, ao lado de Duda. Ele confirma mas entrega que a mulher não consegue relaxar quando chega em casa. "Ela fica no Instagram vendo a repercussão de tudo". Sabrina ri, diz que vem dormindo no máximo cinco horas por dia, mas não reclama, acha tudo ótimo. "Imagina se vou reclamar. É tudo maravilhoso demais", diz, antes de sair correndo para mais um encontro de negócios no meio da folia.