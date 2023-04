Babi Cruz posta declaração amorosa para Arlindo Cruz após dizer que está namorando

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Babi Cruz, mulher do sambista Arlindo Cruz, compartilhou uma imagem com o sambista nas redes sociais. Em post nos stories, ela aparece abraçada com o compositor, acompanhada da legenda: "Juntos até depois do fim".

A declaração amorosa surgiu dois meses após Babi divulgar que está namorando com André Caetano. Em fevereiro, ela foi atacada nas redes sociais ao assumir o relacionamento fora do casamento, já que Arlindo sofreu um AVC e segue em estado delicado desde 2017.

"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", contou ela na ocasião, em post nas redes sociais.

Neste ano, a escola Império Serrano homenageou Arlindo no dia 19 de fevereiro, durante os desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro.