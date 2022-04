Avril Lavigne fica noiva de Mod Sun e conta sobre anel em forma de coração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Avril Lavigne, 37, revelou em suas redes sociais que está noiva de seu atual namorado, o músico Mod Sun, 35. Apesar de o pedido ter acontecido no final de março, a artista resolveu compartilhar a novidade apenas nesta quinta-feira (7).

"Sim! Te amo para sempre. Domingo. 27. Março. 2022", escreveu a cantora na legenda da publicação, que já tem mais de 1 milhão de curtidas. Ela e o artista começaram a se relacionar depois que fizeram a música "Flames" juntos, no ano de 2021.

Em entrevista ao site internacional People, a cantora deu detalhes de seu anel de noivado, que tem formato de coração. "Tem as palavras 'Oi ícone' gravadas nele, que foram as primeiras palavras que ele me disse", relembra a artista. "E tem Mod + Avril dentro."

Ele sabia desde o início que eu queria um diamante em forma de coração, porque no dia em que nos conhecemos, tínhamos anéis em forma de coração. Anel de noivado. Eu amo tanto", completou ela. O músico comprou o anel personalizado na loja XIV Karats, de Beverly Hills.

Mod fazia parte da banda Four Letter e era baterista da Scary Kids Scaring Kids. No entanto, desde o ano de 2011 ele passou a seguir carreira solo, no estilo "Hippy Hop". Antes de namorar Avril, ele tinha um relacionamento poligâmico com a atriz Bella Thorne e Tana Mongeau.

Antes, Avril foi casada com Chad Kroeger, vocalista da banda Nickelback, do ano de 2013 a 2015, e com Deryck Whibley, de 2006 a 2010. Em 2018, ela colocou à venda uma casa que tinha com Kroeger. Na época, a propriedade foi avaliada em US$ 7,9 milhões, cerca de R$ 30 milhões.