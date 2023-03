Avril Lavigne é interrompida por ativista seminua durante discurso em premiação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Avril Lavigne foi interrompida em seu discurso durante uma premiação, na noite desta segunda-feira (13), por uma ativista seminua. No Juno Awards, realizado em Alberta, no Canadá, uma mulher invadiu o palco para protestar contra um plano de desenvolvimento habitacional do governo de Ontário, no meio da fala de Avril.

Conforme imagens registradas pelas redes sociais, a manifestante estava com os dizeres "salve o cinturão verde". Recentemente, o governo de Ontário emitiu novos regulamentos para remover 7,4 mil hectares de terras protegidas do Greenbelt (cinturão verde) e abri-las para habitação, promovendo a construção de 50 mil casas até 2025. A medida vem sido criticada por grupos de ambientalistas.

Logo após a invasão, a invasora foi retirada por seguranças. "Vaza dessa p*, sua p*", disse Avril, sem se mexer, seguindo com sua fala. Mais tarde, ainda na cerimônia, a canadense foi premiada por seu Tiktok. "Ninguém tente subir no palco dessa vez", brincou ela.

No Juno Awards, The Weeknd conquistou a categoria álbum do ano e conquistou seu 22º troféu da premiação, ultrapassando Celine Dion e Bryan Adams.