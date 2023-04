Avião de Gusttavo Lima enfrenta turbulência e não consegue pousar em MG

Por fim, o artista falou que estava tranquilo de ver todos vivos. "Só o fato de a gente estar com o pé no chão e estar seguro, só a gente sabe o que a gente passou dentro daquele avião, finalizou.

Durante a tarde de sexta, a equipe do artista conseguiu pousar no aeroporto de Belo Horizonte, que estava fechado. " O Aeroporto de São João del-Rei também está fechado. Então, chegar aí às 4 ou 5 da manhã de carro vai ser estressante para todo mundo e, com certeza, vocês ficarem esperando até muito tarde vai ser ruim", explicou ele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.