Avião com Zé Vaqueiro sofre pane e cantor cancela shows

Abalado, o cantor cancelou dois shows que teria na noite de domingo nas cidades de Floresta, e Pernambuco, e São Luiz do Quitunde, em Alagoas. Ele pediu desculpas aos fãs e pediu a compreensão de todos. "Em breve novas datas para as duas cidades serão anunciadas", diz a nota.

A assessoria do cantor disse, em nota, que a aeronave sofreu uma pane sistêmica que afetava a estabilidade. "Felizmente, o piloto conseguiu trazer a aeronave em segurança de volta à pista do aeroporto de Fortaleza e ninguém ficou ferido."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor pernambucano Zé Vaqueiro, 23, passou por um susto neste domingo (25) de Natal. O avião particular que o transportava sofreu uma após decolar de um aeroporto em Fortaleza com destino à cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, na tarde deste domingo (25).

