Autópsia revela causa da morte de Aaron Carter, irmão de Backstreet Boy

Carter foi encontrado morto em sua casa no dia 5 de novembro do ano passado. Irmão de Nick Carter, integrante do grupo Backstreet Boys, ele trabalhava na TV desde criança, atuando em programas da Nickelodeon e até atuando em "Seussical" na Broadway.

De acordo com o relatório, a primeira causa da morte foi o afogamento, seguido do difluoretano. Este último é usado tradicionalmente em latas de ar comprimido.

A causa foi divulgada nesta terça-feira (18), como parte do relatório da autópsia do artista.

