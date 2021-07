Augusto Nunes deixa o Jornal da Record News após quatro meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record anunciou nesta quarta-feira (28) que o jornalista Augusto Nunes, 71, não vai mais apresentar o Jornal da Record News. De acordo com comunicado da empresa, o afastamento foi em comum acordo com o profissional.

Além do telejornal, Nunes também deixa o comando do portal R7, de propriedade do grupo, no qual atuava como diretor de redação. No entanto, ele permanecerá como comentarista do Jornal da Record.

"Sempre fui bastante exigente comigo mesmo e jamais descumpri compromissos assumidos", afirmou o jornalista em nota enviada à imprensa. "Mas tenho de me afastar, por questões pessoais, deixando de exercer os cargos com os quais fui honrado."

Contratado da Record desde 2019, Nunes foi anunciado como apresentador do Jornal da Record News em março deste ano, em substituição a Herótodo Barbeiro. Antes, ele foi apresentador do Roda Vida, na TV Cultura.

A Record diz que em breve vai anunciar quem o substitui tanto na bancada do telejornal quanto à frente do R7.