Atriz que ganhou R$ 165 milhões em série dos anos 1990 está falida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brett Butler, 63, que estrelou a série "Grace Under Fire" (1993-1998) está falida. No auge do seriado, a atriz chegou a ganhar US $ 250.000 (correspondente a R$ 1.356 milhão), por episódio. A história veio à tona após o blogueiro Lon Strickler, criar uma vaquinha virtual para ajudá-la a pagar contas, como o aluguel dela, que está atrasado há seis meses.

De acordo com a The Hollywood Reporter, Butler lamentou ter demorado tanto a permitir que o amigo lançasse o pedido de ajuda na internet. "Estou com vergonha. Quase morta de vergonha", disse a atriz, lembrando que a pressão de estar na TV a levou ao vício em opiáceos, que começou quando ela teve que tomar o analgésico para combater dores no nervo ciático.

Ela admitiu que quando o seriado chegou ao fim ela podia ser considerada uma pessoa difícil de trabalhar. "Eu estava fora de mim. As drogas fazem isso com você. O show deveria ter sido retirado do ar antes", disse, emendando que se livrou do vício somente quando o seriado foi cancelado.

A atriz contou que ganhou cerca de US $ 25 milhões (correspondente a R$ 165 milhões) na sitcom, fortuna que ela consumiu no que chama de gastos "perdulários" e descuido financeiro. "Eu confiava um pouco demais em algumas pessoas que trabalhavam para mim e tive muitas coisas roubadas".

"Foi simplesmente estúpido da minha parte não ter seguro para essas coisas, além de emprestar e dar muito dinheiro às pessoas", explicou a artista, se mostando bastante arrependida pelas escolhas equivocadas do passado.

Butler voltou a atuar em 2011 com a ajuda do criador de "Grace Under Fire", Chuck Lorre, que também é produtor de séries de sucesso como "Two and a Half Men" (2003-2015) e "The Big Bang Theory" (2007-2019). Ele a ajudou a ser contratada para um papel no seriado "Tratamento de Choque". Desde então, a atriz participou de programas como "How to Get Away With Murder" (2014-2020) e "The Walking Dead" (2010 -).

A série "Grace Under Fire" foi baseada na vida de Butler e nas experiências dela com alcoolismo e abusos. Na série da ABC a atriz interpretava uma mãe solteira criando três filhos sozinha após se divorciar do marido abusivo.