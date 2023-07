Atriz Marcella Maia relata comentários transfóbicos após ter vídeo íntimo vazado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e ex-atriz da Globo Marcella Maia afirma que tem sofrido com comentários machistas e transfóbicos após ter um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. Por meio de sua assessoria de imprensa, diz que já tomou todas as medidas judiciais que poderia e que trancou suas redes sociais.

