Atriz Inês Peixoto se fere em cena e peça é interrompida no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estrela das peças "Till" e "Nós", ambas em cartaz no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, a atriz Inês Peixoto, 62, se machucou em cena, e a peça do último sábado (8) acabou cancelada no meio. Durante o espetáculo, ela se feriu com cacos de vidro de um copo que quebrou, mas já está medicada e bem.

