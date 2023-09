Atriz Gabi Lopes é vítima de assalto em São Paulo: 'Vivi um filme de terror'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gabi Lopes usou as redes sociais para contar sobre um assalto, que sofreu na madrugada deste sábado (23), na avenida Nove de Julho, na região central de São Paulo. Ela estava a caminho de um evento com uma amiga quando um suspeito quebrou o vidro do veículo e roubou seu celular. "Vivi um filme de terror na vida real", disse.

Segundo Gabi, que estava no banco do carona do automóvel, ela foi atingida por estilhaços do vidro depois que o assaltante quebrou a janela com um objeto. Ela contou que parecia ser uma barra de ferro por causa do estrago feito na porta do automóvel. "Foi tudo muito rápido. Só ouvi um grande estrondo".

A também influenciadora reconheceu ter ficado bem assustada com o barulho e até pensou na possibilidade de um ferimento mais grave. "Vi sangue e pensei no pior", explicou Gabi que teve um corte pequeno no nariz e na boca. Ela também feriu a mão e o cotovelo. "O que importa é que estou bem. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem", concluiu.