Atriz diz que perdeu nove filhos em abortos espontâneos

Ela continua sua mensagem afirmando que as mulheres são levadas a pensar que perder um bebê é motivo de vergonha. "Não é uma coisa pequena, física ou emocionalmente, mas somos levadas a sentir que é algo para suportar sozinha e secretamente, com algum tipo de sentimento de fracasso. Isso em vez de receber a tão necessária compaixão, empatia e cura de que tanto precisamos".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para prestar solidariedade a uma amiga, Sharon Stone, 64, compartilhou uma dolorosa experiência no Instagram. Ela contou que sofreu abortos espontâneos em série, num relato publicado em apoio à dançarina Peta Murgatroyd, de "Dancing with the Stars". No Instagram da revista People, Peta falou sobre a interrupção involuntária de uma gravidez enquanto seu marido estava na Ucrânia.

