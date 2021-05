Atriz diz que elenco sempre soube que personagem de 'Rugrats' era gay

Lançada em 1991, a série explora o mundo do ponto de vista dos bebês se tornou um clássico da cultura pop que rendeu filmes, videogames, um programa ao vivo e até um cereal. No Brasil, ela foi transmitida na Cultura, SBT, Globo e Nickelodeon.

"Betty é uma mãe solteira com seu próprio negócio que tem gêmeos e ainda sai com amigos. Um exemplo de como viver uma vida feliz e saudável como uma pessoa gay para jovens gays que podem não ter exemplos disso", afirmou ela ao site A.V. Club.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A personagem Betty DeVille, mãe dos gêmeos Phil and Lil na série "Rugrats: Os Anjinhos", será abertamente gay na nova versão do programa em produção pela plataforma Paramount+, segundo a atriz Natalie Morales, 36, que dará voz a ela.

