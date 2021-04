Atriz diz que apertou botão do pânico na casa de Tom Cruise e acabou com jantar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) A atriz Kyra Sedgwick, 55, afirmou que apertou, sem querer, o botão do pânico na casa de Tom Cruise, interrompendo o jantar com outros famosos que acontecia na casa do ator. A situação inusitada aconteceu no início dos anos 1990, durante as gravações do filme "Questão de Honra".

"Foi um momento triste, mas é uma história engraçada", afirmou Sedgwick, em entrevista ao programa de Drew Barrymore no Youtube.

Na ocasião, a atriz namorava Kevin Bacon, com que ela se casou posteriormente. O ator contracenava com Cruise em "Questão de Honra", e o casal foi convidado para o jantar, que tinha outras celebridades como Bruce Willis, Demi Moore e Nicole Kidman

"Era uma daquelas noites para as quais nunca era convidada", disse. Perto da lareira, ela contou que viu um botão e decidiu pressioná-lo.

'Eu fiquei tipo, 'o que é esse botãozinho?' Então, eu apertei o botãozinho, porque achei que alguma coisa legal ia acontecer. Nada aconteceu, e eu fiquei um pouco nervosa", disse.

Na sequência, Sedgwick afirmou que bateu no ombro de Cruise para dizer que tinha apertado o botão. "E ele perguntou: 'Você apertou esse botão?'. 'Sim, eu apertei o botão'. E ele explicou, 'esse é o botão do pânico'. Os policiais chegaram, interromperam a nossa noite, foram falar com o Tom [...] Acho que eram mais de cinco carros de polícia, foi um evento. Nunca mais voltaram a me chamar", relatou.