Atriz de 'Mar do Sertão', Isadora Cruz é internada após sentir fortes dores

Internação por infecção renal: "Quando cheguei ao hospital, fui internada imediatamente com pielonefrite aguda, que é uma infecção no rim. Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente às mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato da uretra ser naturalmente mais curta. É uma doença que, muitas vezes, pode ser silenciosa e se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos."

Sintomas: "Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem. Até que acordei domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas a ponto de não conseguir andar."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isadora Cruz, 25, foi internada após sentir fortes dores. Nesta segunda-feira (17), a atriz de "Mar do Sertão" (Globo) usou o Instagram para contar que foi diagnosticada com pielonefrite aguda, uma inflamação nos rins causada por bactérias.

