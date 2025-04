Atriz de 'CSI: Miami' é presa por tentar atropelar marido após sofrer violência

Os dois, que estão juntos desde 2021, passarão por audiências preliminares perante um juiz. Nessa etapa, o magistrado informará os réus sobre as acusações, as penas previstas, seus direitos e definirá a fiança.

James, por sua vez, apresentou um vídeo como evidência, no qual afirma que Kim tentou atropelá-lo. Ambos foram detidos pelas autoridades e levados para a delegacia: ele, por contravenção de violência doméstica, e a atriz, por agressão criminosa com possibilidade de causar graves lesões corporais.

A confusão aconteceu no fim de semana. Segundo o site TMZ, o casal teria brigado por dias antes da prisão. A situação se intensificou na sexta-feira (28), quando Kim registrou uma queixa de violência doméstica contra James. No dia seguinte, ele deixou a residência, mas, ao retornar, os dois voltaram a discutir. Kim, alegando que estava sendo ameaçada, chamou a polícia.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Conhecida por papéis em séries como "NYPD Blue", "Chicago Fire" e "CSI: Miami", Kim Delaney foi presa após ser acusada pelo marido, James Morgan, de tentar atropelá-lo próximo à propriedade do casal, em Los Angeles, Estados Unidos. No entanto, ele também acabou sendo detido por violência doméstica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.