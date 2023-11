Atriz da Globo diz ter sofrido transfobia ao tentar usar banheiro em hotel no Rio

"Num gesto desesperado, coloquei meu seio pra fora e perguntei: 'Devo mesmo ir ao banheiro masculino?' Ao que ela me disse: 'Guarde isso, menino", relatou Barcellos, acrescentando que conseguiu entrar no local após a terceira tentativa.

"A segurança me parou e disse: 'O banheiro masculino é do outro lado"', escreveu nas redes sociais a atriz, que está no elenco da novela "Terra e Paixão", da TV Globo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.