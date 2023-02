Atriz da Globo diz que foi assediada durante viagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jade Mascarenhas, que interpreta Sara na série "As Five" (Globoplay) afirmou em seu perfil nas redes sociais que sofreu assédio sexual durante uma viagem de ônibus para São Paulo, na sexta-feira (10). Segundo ela, um homem pediu para sentar no banco ao lado e começou a apalpá-la e a tentar beijá-la sem seu consentimento.

"É com muito constrangimento e raiva que venho dar esse relato e espero que ele se faça útil e que eu, assim como várias outras vítimas, tenhamos acesso à justiça. Eu sei que o meu caso de ser acolhida tão rápido é raro. Adoraria enterrar essa história e fingir que nunca aconteceu, mas não condiz com o que eu mesma prego", escreveu ela.

Jade afirmou que, assim que se sentou, o homem começou a "falar coisas horríveis". "Entre elas, que eu tinha cara de bebezinha e que ele gostava disso. Ele me apalpou por diversas vezes ao longo da viagem e eu coloquei uma mochila no colo para me proteger. Ele também tentou me beijar à força", disse.

A atriz contou que teve a ajuda de quatro passageiros para poder denunciar e que eles chamaram a polícia, impedindo que o homem se aproximasse dela novamente. Ela revela que essa foi a sua sorte naquele momento e que, sozinha, talvez não tivesse conseguido.

Quando o ônibus chegou na rodoviária do Tietê, os policiais já a aguardavam para que prestasse depoimento. O homem também foi conduzido à delegacia. "Outras pessoas abandonaram as suas rotinas para ir testemunhar comigo. Precisei muito dessa ajuda. É muito difícil ir à delegacia, a gente fica com medo de denunciar um crime de violência contra a mulher", comentou.

Segundo Jade, o homem passou a noite na delegacia. "Vai ficar fichado para sempre, mas ainda disse que me processaria por calúnia e difamação, que eu era interesseira. Prestem atenção em torno de vocês e protejam as mulheres que viajam sozinhas", pediu.