Atriz consolidada por seu papel em 'Amor de Mãe', Maria entra no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Maria, 21, que fez a personagem Verena na novela "Amor de Mãe" (2019), é outra famosa confirmada no grupo do Camarote do Big Brother Brasil 22 (Globo). Ela disse que nos dois últimos anos de pandemia não conseguiu se divertir e quer recuperar o tempo perdido e se jogar nas festas do reality.

Nascida e criada na Cidade Alta, zona norte do Rio de Janeiro, ela ganhou destaque como atriz interpretando uma cantora na novela "Amor de Mãe" e tem uma conta no OnlyFans -plataforma conhecia por compartilhar conteúdo adulto.

Ela ficou conhecida do público por meio do projeto Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular. Em carreira solo, suas músicas falam sobre empoderamento feminino, superação e relacionamentos.

Vegetariana, Maria afirma que o desperdício de comida é o que a tira do sério. Mas acredita que sua personalidade pode ajudá-la na convivência com os outros confinados. "Ganho só no deboche, na paciência".

Segundo Maria, dinheiro e visibilidade foram suas principais motivações para topar o convite de integrar o Camarote reality. Ela diz que sua estratégia será fugir do paredão para ir o mais longe possível na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.