Atores de 'Rebelde' comemoram dez anos da estreia da versão brasileira da novela

Como não podia deixar de ser, boa parte do elenco de "Rebelde", usou as redes sociais para homenagear a trama. "Sou muito grato a cada mensagem, foto, demonstração de amor, seja ela pelo Instagram ou quando fazíamos show. Foi um momento incrível não só da sua, mas da minha vida também", disse Aguiar em vídeo.

Arthur Aguiar, Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak, Lua Blanco e Micael Borges formavam o núcleo principal da trama, ao lado de Chay Suede, em seu primeiro papel na TV. Beni Falcone, Diego Montez e a participante do BBB 21, Carla Diaz também fizeram parte do elenco da trama.

