Atores de 'Amor Perfeito' publicam vídeo se beijando após suposto corte de cena gay em novela

Os personagens Érico (Carmo) e Romeu (Domingos) se envolveram amorosamente na produção de época, mas não devem terminar juntos, conforme informações da emissora. A cena do beijo deles sequer foi gravada. O motivo é que Érico vai ficar com a sua esposa, Verônica (Ana Cecília Costa), e sua filha.

"Pobre do homem, cujos prazeres dependem da permissão de um outro homem", diz a legenda escrita pelos dois no Instagram, referenciando uma frase de Madonna, em clipe em que mostra eles se beijando nos camarins da Globo.

