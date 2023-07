Ator que viveu Forrest Gump criança também se alistou no Exército dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator que interpretou Forrest Gump criança, no filme de sucesso de 1994, já está com 38 anos. Conforme publicado pelo site Page Six, Michael Humphreys tem mantido seus fãs atualizados em seu Instagram, onde tem mostrado suas mudanças de visual, além de exibir sua vida tranquila em Portland, Oregon, Estados Unidos.

Assim como o personagem do filme, que memoravelmente se alistou no Exército e serviu no Vietnã, Humphreys também se inscreveu na força militar dos Estados Unidos. Após terminar o ensino médio, ele foi designado para o 1º Batalhão do 36º Regimento de Infantaria e cumpriu um período de 18 meses no Iraque. Ele concluiu seu serviço de quatro anos em 2008.

Humphreys tinha 8 anos de idade quando participou de uma audição aberta em Memphis, onde os produtores buscavam por um jovem Tom Hanks com uma "personalidade peculiar". Segundo relatos obtidos pelo Page Six, a equipe de seleção ficou encantada com o sotaque sulista forte do menino, que foi escolhido para o filme.

Em uma entrevista de 2019 ao Sun, Humphreys demonstrou alívio por não ter se tornado uma estrela infantil. "Não tenho certeza se eu teria querido ser uma estrela infantil - nem sempre parece acabar bem para muitos deles. Acho que estou certo ao dizer isso, olhando para alguns deles hoje."

"Não acho que Hollywood seja um estilo de vida saudável para crianças e você não tem uma infância ou amadurece rapidamente. Fui muito melhor seguindo o caminho que escolhi", acrescentou.

Embora tenham passado décadas desde o lançamento de "Forrest Gump", Humphreys ainda é chamado para autografar itens de memória, e em 2019 se encontrou com sua mãe na tela, Sally Field, após 25 anos.