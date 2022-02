Ator José Carlos Sanches, da novela 'Por Amor', é encontrado morto em apartamento no Rio

Sanches também fez papéis menores em outros tramas na Globo como "Amor com Amor Se Paga" (1984), "Que Rei Sou Eu?" (1989) e outros. O último trabalho do ator na TV foi no seriado "Afinal, O Que Querem as Mulheres", de 2010.

Sanches entrou na Globo em 1980 na novela "Água Viva". Um dos trabalhos mais conhecidos dele foi como Fausto em "Por Amor". Na trama de Manoel Carlos, ele interpretou o gerente do heliponto onde Nando (Eduardo Moscovis) trabalhava. A mando de Branca (Susana Vieira), Fausto colocou droga na mochila do mocinho, que acabou preso injustamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator José Carlos Sanches, conhecido por trabalhos em novelas na Globo como "Por Amor" (1997), foi encontrado morto nesta sexta (25), em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.