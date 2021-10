Ator Jesse Spencer deixa 'Chicago Fire' após 10 temporadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alerta: Contém spoiler do episódio 200 da série.

O ator australiano Jesse Spencer, 42, saiu do drama de ação "Chicago Fire" (NBC) após quase uma década. O intérprete do personagem Matthew Casey deixou o elenco durante o 200º episódio do programa, exibido na noite desta quarta-feira (20) nos Estados Unidos.

Na trama, o personagem toma uma "decisão de mudança de vida" e se muda para Oregon, com um compromisso de três anos. O produtor executivo da série, Derek Haas, confirmou a notícia na última segunda (18) e afirmou ter "sentimentos agridoces --ou apenas amargos" pela saída do ator.

Segundo o site Variety, Haas agradeceu ao ator pelos "anos de incrível amizade e serviço, atuando e tornando a série credível", e ainda afirmou que apesar de achar que o episódio acabou bem, teve dificuldades em escreve-lo.

A decisão de deixar a série partiu do próprio ator. Spencer disse que ao perceber que era seu 18º aniversário trabalhando na televisão, decidiu que deveria fazer outras coisas no futuro, bem se dedicar em cuidar dos familiares.

"Eu odeio deixar o show porque eu amo esse show, mas quando chega a hora, a hora chega", disse. Antes de Spencer, o último artista a deixar o elenco de "Chicago Fire" havia sido a atriz Annie Ilonzeh, que interpretou a paramédica Emily Foster nas temporadas 7 e 8.

"Claro que queria falar com Jesse para ficar e voltar e fazer todas as coisas enquanto pudéssemos, mas fiquei muito feliz que ele nos deu mais cinco episódios em vez de apenas sair no final da [última] temporada, o que nos levou a ser capazes de trazer de volta um enredo da 1ª temporada --para trazer de volta os meninos Darden", comentou Haas.

O produtor executivo ainda não revelou quem vai assumir o cargo de capitão, que ficou aberto com a saída de Casey da trama.