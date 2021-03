Ator inglês será amante de Harry Styles em 'My Policeman'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator inglês David Dawson, 38, foi escolhido para interpretar Patrick, amante do personagem de Harry Styles, no filme "My Policeman", do Amazon Studios, que está em pré-produção. A informação foi divulgada pelo colunista Baz Bamigboye, do Daily Mail.

Vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em série de drama pelo seu papel como a princesa Diana, na série "The Crown", Emma Corrin também faz parte da produção. Ela vai dar vida a Marion, mulher de Tom, papel de Styles. Os três vão viver um triângulo amoroso.

O filme é baseado no livro "My Policeman", de Bethan Roberts, lançado em 2012. Segundo a Variety, a história começa no final da década de 1990 com a chegada de Patrick, já idoso, na casa de Marion e Tom. A presença dele vai levar a uma volta ao tempo, mostrando a relação apaixonada entre Tom e Patrick 40 anos antes, quando a homossexualidade era ilegal.

O ator Rupert Everett deve interpretar Patrick mais velho, assim como Linus Roache e Gina McKee assumem os papéis de Marion e Tom.