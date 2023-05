Ator de 'Vai na Fé' é sobrinho-neto de Carmen Miranda

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No ar em "Vai na Fé" (Globo) como o advogado Fabrício, Giuliano Laffayette, 31, guarda um parentesco com uma das maiores cantoras da história. O ator é sobrinho-neto de Carmen Miranda, artista luso-brasileira que marcou a indústria musical nos anos 1940.

Na sua infância, Giuliano ouvia a avó paterna, Carmen Guimarães, 86, contar histórias sobre a artista luso-brasileira. A avó do ator se mudou com a mãe para a casa da cantora, na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 10 anos. O ator diz que a avó afirma que a casa de Carmen era ponto de encontro dos brasileiros no país estadunidense, e que o prato servido era chuchu com ovo, favorito da cantora. "Até hoje minha avó tem um caderno com todas as histórias que viveu lá", contou ele, em entrevista ao Gshow.

O ator saiu do trabalho em uma joalheria após passar no teste para viver Fabrício. "Sou um artista e vivo da arte o tempo todo. Sempre quis ser ator. Quando saí da joalheria, chorei pra caramba, feliz com o passo que estava dando, o da conquista do meu sonho de ser ator", disse o ator formado em Design.

Giuliano mantém relacionamento de quase quatro anos com a atriz Giovana Cordeiro. "O olho no olho, a nossa cumplicidade, carinho, visão de mundo, como a gente se apoia e a maneira de como sempre tentamos progredir olhando para frente."