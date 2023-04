Ator de 'Um Olhar do Paraíso' afirma que não interpretaria serial killer de novo

O ator conta que tentou deixar a produção, mas permaneceu por insistência do diretor do longa. "Perguntei a Peter Jackson por que ele me escalou para aquele papel. Tentei sair, o que é uma loucura porque eu precisava de um emprego", lembrou. "Mas eu estava tipo, 'Por que você me quer?' E ele disse: 'Porque você é engraçado'. E eu pensei, 'OK.' Mas eu entendo o que ele estava dizendo."

"Eu não interpretaria nunca mais George Harvey novamente em 'Um Olhar do Paraíso, o que é horrível". "É um filme maravilhoso, mas foi uma experiência difícil. Simplesmente por causa do papel.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Stanley Tucci, ator que participou do filme "Um Olhar do Paraíso" (2009), contou em entrevista que não voltaria a viver o serial killer George Harvey na produção. Perguntado pelo jornal Entertainment Tonight, ele afirma que a experiência foi horrível.

