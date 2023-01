Ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' ostenta corpo musculoso e diz já pesou 47 kg

Ele conta que a volta por cima com a saúde aconteceu após procurar ajuda de profissionais que o orientaram com alimentação e da meditação para controlar o estresse -um dos gatilhos para crises. Os exercícios também passaram a ser pensados de outra forma, com foco no condicionamento físico e um trabalho muscular.

O ator passou por uma cirurgia de emergência para remover quinze centímetros do intestino grosso, mas seu estado de saúde piorou. Ele ficou séptico quando os médicos o levaram de volta à cirurgia e acabou vivendo de alimentos intravenosos com uma bolsa de ostomia por vários meses. Ele chegou a pesar 47 kg e ficou fraco demais para ficar em pé.

Williams disse que passou a ter uma dor de estômago forte que não conseguia engolir nada, nem mesmo a preparação para o exame de colonoscopia. O veredicto do médico foi que seus intestinos estavam tão inflamados e obstruídos que ele tinha menos de um centímetro de espaço em seu íleo terminal, parte do intestino delgado perto da pélvis. Neste momento, ele descobriu que tinha Doença de Crohn.

Na entrevista, ele contou que aos 20 anos contratou treinadores, levantou peso e se alimentou à força para ganhar músculos. No final de 2017, aos 24 anos, o ator de 1,70 metro conseguiu chegar aos 60 kg, mas seu corpo deu sinais de que não estava bem. "Eu estava realmente levando meu corpo ao limite. No momento em que dezembro chegou, ele simplesmente caiu."

Ele compartilhou no Instagram uma foto mostrando os músculos e a entrevista que concedeu à publicação agradecendo por narrarem sua luta contra a doença. "Esta [reportagem] é para os pacientes de Crohn, as crianças magras e aqueles que prosperam enquanto lutam contra doenças invisíveis. Que todos nós continuemos aprendendo a ouvir nossos corpos e tratá-los melhor."

