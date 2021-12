Ator de 'Round 6' vai fazer papel de Berlim na versão coreana de 'La Casa de Papel'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Park Hae-Soo, 40, famoso por seu papel como jogador 218 na série 'Round 6', será o personagem Berlim na versão sul-coreana da série 'La Casa de Papel'. Ele anunciou o lançamento da série para 2022 no Twitter da Netflix, na noite desta terça-feira (30), sem dar mais detalhes

No vídeo publicado na rede social, o ator aparece de costas e se vira usando a máscara dos ladrões da série espanhola da plataforma de streaming. Hae-Soo retira a máscara e conta a novidade. "Olá para os fãs da Netflix ao redor do mundo. Eu sou Park Hae-Soo e interpreto Berlim na versão coreana de 'La Casa de Papel'", diz.

O ator sul-coreano olha para a máscara e agradece ao ator Pedro Alonso, que interpreta Berlim."Obrigado, Pedro,por enviar essa famosíssima máscara. Na versão coreana, também temos uma máscaras especial. Quando a gente revelar no ano que vem, vou dar uma de presente para o Pedro."

No vídeo, Hae-Soo afirma que é uma honra participar de uma série tão maravilhosa. "Especialmente fazendo Berlim, um personagem verdadeiramente incrível. Tenho certeza que o resto do elenco da versão coreana sente o mesmo que eu."

Hae-Soo diz que, com ator e fã, agradece ao elenco e à equipe de "La Casa de Papel" pela série sensacional que criaram. Ele fala que todos os atores querem compartilhar logo a versão coreana da série com o público em 2022. "Nos últimos cinco anos, fãs do mundo inteiro vem demonstrando o seu amor pela série. Espero que a nossa versão coreana receba também o seu amor e apoio."

A plataforma streaming admitiu a semelhança entre as duas séries na legenda do vídeo publicado na rede social. "Alô, mundinhos 'La Casa de Papel' e 'Round 6'... As semelhanças já eram muitas, agora com a versão coreana da série espanhola, e a participação de Park Hae-Soo, os dois mundos ficam ainda mais próximos. Cadê 2022 que não chega logo?"