Ator de 'O Hobbit' estrela nova série exclusiva da Globoplay

Além disso, acreditando que ele tinha morrido, a namorada de Ross, Elizabeth (Heida Reed), aceitou se casar com o primo dele, Francis (Kyle Soller), após três anos sem notícias dele. Ela se divide entre permanecer fiel ao noivo ou se entregar aos sentimentos que a volta do amado trouxeram à tona.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aidan Turner, 37, vive o protagonista da série "Poldark - Herói de Guerra", que entra com exclusividade no Brasil no catálogo da Globoplay nesta segunda-feira (31). O ator irlandês é mais conhecido pelo papel de Kili na trilogia "O Hobbit", dirigida por Peter Jackson.

