Ator de 'Cidade de Deus', Edson Montenegro morre vítima da Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -O ator Edson Montenegro, morreu na noite deste sábado (20), aos 63 anos, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 12 de março após contrair Covid. A informação foi confirmada pelo Hospital Paulistano e pelo agente do ator, Ivan Marques.

Conhecido por sua atuação no filme "Cidade de Deus" (2002), no qual interpretou Dito -pai do protagonista "Buscapé" (Alexandre Rodrigues)-, Montenegro estava internado no Hospital Paulista, na Bela Vista (região central), desde o dia 12 de março após sentir os primeiros sintomas da doença.

De acordo com Ivan Marques, o quadro do ator piorou e ele precisou ser intubado e levado para UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "No dia 15, o quadro dele agravou-se, o comprometimento dos pulmões chegou a 55%, e foi preciso intubá-lo. Infelizmente, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu."

"Fica aqui nosso pesar, nossa tristeza, e prece para que faça uma passagem tranquila e de luz. Edson estava no auge de sua carreira artista. Estávamos fechados com duas series, uma delas internacional, e ainda em negociações com um longa e uma novela", disse Marques.

"Era um cara amigo, atencioso, educadíssimo, um gentleman, e um dos grandes artistas desse país. Estava muito feliz nesses últimos meses com todos os convites profissionais que vinha recebendo. Siga em paz amigo, a saudade já está enorme", acrescentou.

O agente do ator afirmou que ainda não sabe quando e onde serão o velório e o enterro.

Nas redes sociais, a filha do ator, Juliana Tavares, se despediu do pai. "Meu pai descansou. Em nome de toda família, obrigada por toda corrente do bem em oração e toda energia positiva que emanaram."

Na sexta passada (19), o filho do ator, Leonardo Tavares, disse à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que o pai estava com duas semanas de contaminação antes de ser internado. "Isso foi comprometendo bastante o pulmão dele. Mas eles [os médicos] explicaram que isso é apenas um número. Chega gente com 15% do pulmão comprometido e acaba não resistindo. Eles também passaram que tiveram que intubar porque ele é muito ansioso, e isso estava prejudicando o efeito dos remédios."

Formado em artes cênicas pela Escola de Arte Dramática, da USP (Universidade de São Paulo), Edson Montenegro participou de várias novelas, séries, peças teatrais e cinema. Na década de 1990, ele atuou no teatro em "Hair" (2003), "Histórias de Nova Iorque" (1994), "Gilgamesh" (1995), "Não Escrevi Isto" (1999).

Na televisão, ele participou da minissérie "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (Globo, 1997) e das novelas "Antonio Alves Taxista" (SBT, 1996), "Xica da Silva" (extinta Manchete, 1996-1997), além dos seriados "Sandy e Junior (Globo, 1999-2002) e de uma participação em Você Decide, em 1997.

Nos anos 2000, Montenegro atuou em novelas da Record, como Apocalipse (2019), Metamorphoses (2004), "Marcas da Paixão" (2000), e no SBT atuou em "Cúmplice de um Resgate' (2015-2016). No cinema, a mais recente produção foi o personagem Jacob, no filme de "Coração de Leão - O Amor Não Tem Tamanho", com direção de Alexandre Machado, uma versão brasileira da trama argentina.

Já no teatro, a lista é vasta e inclui peças como "Aparecida, um Musical" (2019), "Roque Santeiro" (2017), "A Senhora de Dubuque" (2007), "Asfaltaram a Terra" (2006), "A Importância de Ser Fiel" (2005), "Otelo" (2004) e "O Evangelho Segundo Jesus Cristo".

A morte de Edson Montenegro também causou comoção na classe artística. "Acabo de saber dessa notícia muito triste. A partida de mais um irmão amigo e companheiro de trabalho Edson Montenegro. Perdemos nosso amado Rossi e hoje mais essa tristeza. Que o bom Deus tenha piedade de todos e leve aos céus nos caminhos de luz nossos irmãos amigos e parentes vítimas dessa tragédia", disse o ator Luis Miranda, em seu perfil no Instagram.