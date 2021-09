Ator de 'Carinha de Anjo' é encontrado morto em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto no apartamento dele na tarde deste sábado (11) no centro da capital paulista. De acordo com nota enviada pela assessoria da Polícia Civil de São Paulo ao F5, após tentarem contato com o artista por alguns dias sem obter resposta, amigos de Araújo foram até o local em que ele morava para verificar se havia acontecido algo com ele.

Ainda de acordo com o comunicado, ao chegarem ao apartamento do ator e sentirem um forte odor, "policiais militares foram acionados e, ao entrarem no local, encontraram o corpo da vítima". O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º Distrito Policial, no bairro do Bom Retiro, que solicitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).

Uma das amigas de Araújo, a atriz Marilice Cosenza confirmou a morte do ator com uma postagem no Facebook. Ela disse que ainda não tem informações sobre a causa da morte do artista e que passou a noite da delegacia dando depoimentos sobre o ocorrido.

"Luiz era meu melhor amigo. Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias e ontem o dia todo sem conseguirmos pois o celular estava desligado. Conversei com amigas que foram ao apartamento dele para sabermos notícias. Com a polícia e um chaveiro, acharam ele falecido na cama parecia já há uns três dias. Falei com ele no domingo e fui uma das últimas. Tudo triste e inacreditável", escreveu Cosenza na web.

Além de parentes de Araújo usarem as redes sociais para se despedirem dele, famosos também lamentaram a morte do ator de 42 anos. "Meu Amado. Não pode ser", escreveu Luana Piovani na página do artista. Ela também compartilhou uma homenagem no Instagram Stories dela.

"Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus nove anos e de lá pra cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados. Você já foi meu amigo, vilão, gato, avô e no nosso último trabalho você foi meu irmão", escreveu Camilla Camargo, que lembrou já ter comemorado o aniversário junto com o artista, já que ambos eram librianos e, portanto, nasceram em datas próximas.

"Te amo para sempre, esses abraços estarão comigo para sempre, sinto que você não conhecerá meus pequenos como estávamos combinando, essa pandemia tirou isso da gente, mas Deus nos deu muitos outros momentos para ficarem eternamente no meu coração. Está doendo Lu, está doendo muito. O céu terá um dos artistas mais talentosos pra abrilhantar aí em cima e a gente fica aqui na saudade. Até breve", escreveu a atriz, filha de Zezé Di Camargo.

Marcelo Serrado, Laila Garin e Mariana Belém também comentaram a morte do artista. Araújo, que ficou conhecido por interpretar Valter, na novela "Carinha de Anjo" (SBT, 2016), também atuou em diversos musicais, como "Lisbela e o Prisioneiro", "Hoje É Dia de Maria" e "Garota Glamour".