Ator de 'Buffy' é preso nos EUA por compra ilegal de medicamentos

A polícia acredita que o ator estava usando a identidade do irmão para obter mais medicações do que haviam lhe receitado, seja para consumo próprio ou para vender. Ele foi preso por falsa identidade e por uso de receita médica fraudulenta.

Ao revistar o carro, foram encontrados sacos plásticos com resíduos de pó e um frasco com comprimidos de venda controlada. As drogas estavam prescritas para "Nicholas Bender". Os policiais chegaram a suspeitar de contrabando.

Famoso pelo papel de Xander na série "Buffy, A Caça-Vampiros" (1997-2003), ele estava a bordo de seu carro quando foi avistado andando em zigue-zague. Os policiais que o pararam disseram que ele parecia nervoso, suava muito, estava com os batimentos acelerados e as mãos trêmulas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.