Ator de 'Bacurau' fala de reabilitação após Covid, embolia pulmonar e diz estar 'confiante'

Linn da Quebrada, Sarah Oliveira e Carol Castro, Bianca Bin e Mel Lisboa estão entre as celebridades que mandaram mensagens de apoio ao ator. "Querido, um abraço forte! Amém que esteja bem", escreveu Silvero Pereira, que trabalhou com Aquino em "Bacurau".

"Estou vivo, meus exames estão melhorando a cada dia, me sinto mais firme e confiante. Um processo de paciência, foco e fé. Tudo passa", disse o artista. "Para aqueles que ainda têm familiares e amigos internados ou com Covid, há esperança! Há vida e força! Foco, força e fé. Tudo se transformará".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Thomas Aquino, 35, famoso por viver o personagem Pacote, no longa "Bacurau" (2019), compartilhou com seus seguidores a luta para se recuperar após tratamento contra Covid-19, que o levou para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por dez dias. Ele mostrou imagens falou sobre seu processo de reabilitação no Instagram, nesta sexta-feira (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.