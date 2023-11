Ator da Netflix revela diagnóstico de câncer no cérebro: 'Pretendo me recuperar completamente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barton Cowperthwaite, 31, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que recebeu um diagnóstico de glioma, um tipo raro de câncer no sistema nervoso central. O ator, que teve pequenos papéis em séries como "Girls5eva" e "Fosse/Verdon", é mais conhecido por "O Preço da Perfeição" ("Tiny Pretty Things"), da Netflix.

"Então... Ontem fui diagnosticado com pelo menos um glioma de estágio 2", escreveu na legenda de uma foto em que aparece no hospital. "É um tumor cerebral de tamanho considerável. As células do tumor se originam no cérebro, e não se espalharam para qualquer outra parte do corpo."

Ele acrescentou que vai precisar ser submetido a um procedimento para a retirada do tumor em breve. "O único tratamento para algo assim é a cirurgia cerebral", contou. "Até agora, os médicos têm confiança de que conseguirão remover a maior parte do tumor e que, após uma operação bem-sucedida e reabilitação, estarei funcionando como meu eu (incrível, talentoso, brilhante, engraçado) de sempre."

Cowperthwaite explicou que ele e sua família ainda ouvirão outras opiniões médicas, mas que a cirurgia deve ser marcada para a próxima semana. "Dito isso, parece que exames e consultas serão parte da minha vida pelo resto do tempo", afirmou. "Farei o meu melhor para ser aberto sobre a jornada aqui."

Apesar do susto, Cowperthwaite disse se manter confiante na cura. "Estou planejando me recuperar completamente e ser melhor do que minha antiga glória", escreveu. "Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato e farei o possível para me manter conectado com o máximo de pessoas que puder."

Em "O Preço da Perfeição", o ator interpretou o jovem bailarino Oren Lennox, que sofria de um transtorno alimentar. Ele dividia apartamento com o protagonista Shane McRae (Brennan Clost), com quem mantinha um relações sexuais às escondidas.