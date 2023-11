Ativistas do Just Stop Oil martelam obra de Velázquez em Londres e são presos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois ativistas do grupo Just Stop Oil martelaram nesta segunda-feira o quadro "The Toilet of Venus (The Rokeby Venus)", de Diego Velázquez, que fica no museu National Gallery, em Londres, na Inglaterra. A película de vidro que cobre a obra foi quebrada.

Os visitantes foram retirados da sala em que estava a obra após o ataque, e a polícia foi chamada até o local. Os ativistas foram presos, segundo os policiais.

O grupo afirmou, em seu Instagram, que martelou a obra porque o governo britânico estaria planejando mais licenças de petróleo, mesmo "sabendo muito bem que isso matará milhões".

"É hora de ações, não de palavras. Descubra o motivo em nossa próxima reunião no link em nossa bio", escreveu o grupo na legenda do vídeo em que aparecem os dois ativistas.

"The Toilet of Venus (The Rokeby Venus)" foi retirada da exposição após o ataque. A obra será analisada por especialistas para estudar possíveis danos.

O Just Stop Oil é um dos grupos que vem atacando obras de arte desde o ano passado. Um dos seus feitos mais famosos ocorreu em outubro de 2022, quando ativistas arremessaram sopa de tomate em "Girassóis", do pintor Vincent Van Gogh.